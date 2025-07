Juventus Jonathan David è un nuovo giocatore bianconero

La Juventus si rinforza con un colpo di grande valore: Jonathan David, talento canadese svincolato dal Lille, è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Con un contratto quinquennale e un ingaggio di 6 milioni di euro netti, il giovane attaccante si prepara a scrivere pagine importanti nella storia del club. Un investimento che punta al futuro e all’ambizione di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Jonathan David alla Juventus: un colpo per il futuro dell'attacco bianconero La Juventus ha chiuso un colpo di mercato di grande spessore: Jonathan David è ufficialmente un nuovo giocatore biancon ero. Il centravanti canadese, svincolato dal Lille, ha firmato un contratto quinquennale con un ingaggio di 6 milioni di euro netti

