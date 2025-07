Vigor dalla Francia arriva Theo Parrinello

Vigor si rinnova con un tocco di internazionalità: dalla Francia arriva Theo Parrinello, un giovane esterno difensivo classe 2001. Il mercato del club è più vivo che mai, con un focus sulla territorialità e il rafforzamento dell’identità locale, risparmiando su spese non essenziali. L’arrivo di Parrinello rappresenta un passo importante nel rinnovamento della rosa, confermando la volontà di puntare su talenti emergenti e strategie mirate a consolidare il gruppo.

Il mercato è più vivo che mai in casa Vigor. Nuovi nomi salgono alla ribalta e tengono più viva che mai la curiosità dei tifosi. L'unica traccia che unisce tutte le operazioni congegnate sinora dal ds Moroni è la territorialità. Un mercato a km zero per rafforzare l'identità del gruppo e risparmiare su alcune voci. A zero o quasi. Visto che l'ultimo innesto arriva dalla Francia. Si tratta del classe 2001, Theo Parrinello. "Un esterno difensivo, agile, rapido e duttile, che predilige giocare terzino destro ma che può essere anche schierato come quinto di centrocampo, con buonissime doti anche in fase offensiva - spiega il club di Senigallia attraverso una nota -.

