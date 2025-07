Empoli si riparte dai ’fedeli’ di Pagliuca Mosti e Fulignati | voglia di tornare in azzurro

Empoli si prepara alla nuova sfida con una base solida: i fedeli di Pagliuca, tra cui gli inamovibili Mosti e Fulignati, rappresentano il cuore pulsante del progetto azzurro. Con un occhio alle strategie di mercato e l’altro rivolto al talento nostrano, la squadra cerca di ricostruire una rosa competitiva e motivata. La volontà di tornare in grande stile brucia forte nei cuori dei tifosi, pronti a sostenere la ripartenza della loro amata squadra.

EMPOLI L'Empoli continua a guardarsi attorno nel tentativo di ricomporre il puzzle qual è la rosa da consegnare a mister Pagliuca per la prossima stagione. E proprio dai fedeli dell'allenatore si tenta di ripartire: dopo l'inserimento dell'Avellino nella trattativa per il trasferimento del difensore Marco Bellich, perno difensivo inamovibile per Pagliuca nella Juve Stabia, l'attenzione del DS Roberto Gemmi si è invece spostata su Nicola Mosti, centrocampista classe '98 nato a Pietrasanta, che dopo la trafila nelle giovanili empolesi venne prelevato dalla Juventus, nel 2016, per una cifra attorno al milione di euro: potrebbe ritrovare quindi il club azzurro dopo 9 anni di carriera, passata tra Serie B e C.

