Ancora blackout a Sesto San Giovanni un residente | Siamo senza acqua e luce dalle 12 di ieri

Il blackout che coinvolge Sesto San Giovanni da oltre 24 ore sta causando un grave disagio a residenti e professionisti, tra cui un medico che ha dovuto gettare medicinali salvavita. La mancanza di acqua e luce sta mettendo alla prova la resistenza della comunitĂ , mentre le autoritĂ cercano di gestire questa emergenza senza precedenti. Scopriamo insieme come si evolverĂ questa difficile situazione e quali misure si stanno adottando per ripristinare normalitĂ .

