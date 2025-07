Il mercato dei dilettanti | l’ormai ex portiere del Sansepolcro piace a numerosi club Bindi nuovo collaboratore tecnico all’Alberoro Lombardi torna al Foiano asta per Vaccarecci

Il mercato dei dilettanti si infiamma con novità e colpi di scena, tra ritorni e acuti delle giovani promesse. L’Alberoro annuncia con entusiasmo il ritorno di Lombardi, centrocampista classe 1998, e si prepara a un’estate ricca di opportunità, con Vaccarecci pronto a catturare l’attenzione di diversi club. La sessione estiva si preannuncia emozionante: chi sarà il prossimo protagonista di questa appassionante arena?

AREZZO Il Foiano riporta in amaranto il centrocampista classe 1998 Francesco Lombardi, nell’ultima stagione al Cortona Camucia dove ha realizzato ben 8 reti. Matteo Vaccarecci (nella foto) si candida a oggetto pregiato del mercato estivo. Il portiere è infatti in uscita dal Sansepolcro e il suo nome, la sua esperienza e le qualità tecniche, potrebbero far gola a tante formazioni. Intanto con un post sui propri canali social l’Alberoro ha salutato Matteo Bindi, che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Uno dei calciatori più rappresentativi dei rossoblù nelle ultime stagioni ha deciso di interrompere qui la propria avventura come calciatore ma non lascerà la formazione della Valdichiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net