Calciomercato Juve fatta per David | chiuso il colpo a zero

La Juventus si prepara a rinforzare ulteriormente il suo attacco con un colpo a zero di grande livello: Jonathan David. Dopo settimane di trattative e voci insistenti, l’accordo è ormai cosa fatta, e l’attaccante canadese si appresta a vestire la maglia bianconera. Una mossa strategica che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. La rivoluzione juventina continua: il futuro è già scritto.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’accordo raggiunto per Jonathan David a parametro zero. I dettagli La Juve è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo di grande qualità : Jonathan David sarà presto un nuovo giocatore bianconero. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, l’accordo tra il club torinese e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juve, fatta per David: chiuso il colpo a zero

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

Calciomercato Juve: Osimhen risale, David aspetta e intanto si risparmiano 6 milioni Nuovi sondaggi di Comolli per rinforzare il reparto d'attacco: il club bianconero contatta gli agenti del nigeriano Ancora sospesi. Probabilmente per poco. E l'immagine che si

Sky - Di Marzio: Intesa di massima Juve-David trovata nella notte. Poi l'assalto a Osimhen; Juventus, Comolli torna in Italia: appuntamento per David; David Juve, affare fattibile? Novità sulla firma a zero.

Jonathan David-Juventus, ci siamo! C'è l'accordo con l'ex attaccante del Lille, atteso per le visite mediche e poi contratto da 6 milioni a stagione - La Juventus e Jonathan David hanno trovato l'accordo verbale nella notte, c'è l'intesa su tutto. Si legge su eurosport.it