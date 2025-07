L' orologio biologico vale anche per gli uomini | come l’età paterna incide su aborti e fertilità

L’orologio biologico, spesso associato solo alla fertilità femminile, ha un ruolo che coinvolge anche gli uomini. Recenti studi presentati a Eshre e pubblicati su Human Reproduction svelano come l’età paterna possa influenzare aborti e fertilità, sfatando un mito ormai radicato. Ora, più che mai, è fondamentale considerare anche il fattore maschile nel percorso verso la genitorialità. Continua a leggere per scoprire come l’età influisce sul futuro della tua famiglia.

Si è sempre pensato che il cosiddetto “ orologio biologico ” riguardasse solo la fertilità femminile, ma un recente studio internazionale presentato a Eshre, il congresso europeo della società di Embriologia e Medicina della Riproduzione, e pubblicato su Human Reproduction smentisce una teoria consolidata e ormai parte anche delle credenze popolari, affermando che anche l’età maschile è decisamente importante se si sta pensando di ricorrere alla fecondazione assistita. Se i futuri padri hanno più di 45 anni, infatti, sono maggiori i rischi di aborto, così come sono minori le possibilità di arrivare a conclusione con una nascita, anche nel caso di fecondazioni eterologhe in cui siano impiegati ovociti donati da donne giovani e sane. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - L'”orologio biologico” vale anche per gli uomini: come l’età paterna incide su aborti e fertilità

