Damascelli accusa e spara a zero | Inter come mani Pulite! Lautaro Martinez da cedere

Tony Damascelli scaglia accuse pesanti sull’Inter, paragonandola a Mani Pulite e sollevando polemiche infuocate. Le sue parole, pungenti e senza mezzi termini, coinvolgono anche Lautaro Martinez, gettando ulteriore scompiglio tra tifosi e addetti ai lavori. Un intervento che alimenta il dibattito e accende la passione intorno a uno dei club più discussi del calcio italiano. Ma cosa nasconde realmente questa frizzante polemica?

Tony Damascelli a Radio Radio Mattino Sport e News si è espresso su quanto successo all'Inter e ovviamente non si risparmia mai: « Vicenda che ogni tanto riguarda tutti i gruppi. L'Inter pensava di farla franca, quello che capita all'Inter capita un po' in esclusiva, capita un po' come a certi partiti, come a Mani Pulite, riesce a svignarsela, diciamo così. E' in un'annata un po' cattiva e non parlo solo dei risultati: la vicenda della curva, la furbata di cavarsela con una giornata di squalifica proprio per Calhanoglu, la reazione di Acerbi ad un tifoso del Psg, il signor Lautaro Martinez della bestemmia smentita, che si fa uomo solo al comando, la moglie di Calhanoglu che interviene.