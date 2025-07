Monza fine dell’era Fininvest | il club passa agli americani di Beckett Layne Ventures

club di Monza passa nelle mani degli americani di Beckett Layne Ventures, segnando una nuova era. Dopo un passato ricco di sogni, promozioni e imprese memorabili, l’epoca Fininvest si avvia a concludersi, aprendosi a un futuro ancora tutto da scrivere. Un capitolo emozionante si chiude, ma la passione per il Monza continua a vivere, pronta a scrivere nuove pagine di storia.

C’è stato un tempo per i sogni, per le imprese mai osate e poi realizzate, per le prime volte indimenticabili. Il tempo delle mele, si direbbe in un film. A Monza è stato così: la storica promozione in Serie A dopo 110 anni di attesa, il progetto ambizioso firmato Fininvest, la gestione visionaria di Adriano Galliani, il profumo della grande Milano respirato a pieni polmoni. Ma ora quel tempo è finito. O, meglio, si è trasformato. Da ieri, il Monza ha ufficialmente cambiato proprietà, entrando in una nuova fase che promette rivoluzioni. La Beckett Layne Ventures ha infatti acquisito il 100% delle quote del club brianzolo, chiudendo l’accordo con Fininvest nel primo giorno di luglio: lo stesso che apre il secondo semestre dell’anno e la finestra di mercato estiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it