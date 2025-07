il tuttocuoio trasloca a castelfiorentino

Il Tuttocuoio si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, trasferendosi a Castelfiorentino dopo otto anni al Leporaia. Una decisione che rinnova l’entusiasmo e le sfide per il club, ora pronto a conquistare i tifosi toscani dal nuovo campo Riccardo Neri. La società , guidata dalla presidente Paola Coia, annuncia con entusiasmo questa importante svolta, aprendo un’epoca di nuove opportunità e successi. La nuova sede sarà il...

L’ipotesi era nell’aria da giorni e ora è diventata realtà : il Tuttocuoio dice addio al Leporaia, giocherà la partite casalinghe del prossimo campionato di Serie D 2025-26 a Castelfiorentino. La società lo ha reso noto nel primo pomeriggio di ieri con uno stringato comunicato. "Il Tuttocuoio della presidente Paola Coia – si legge – annuncia che, dopo 8 anni la squadra si trasferisce al Riccardo Neri di Castelfiorentino. La nuova sede sarà il punto di riferimento per gli allenamenti e le gare della squadra, che sarà guidata per la seconda stagione consecutiva da Aldo Firicano ". Il club neroverde dunque non disputerà le sue gare interne nell’impianto di Ponte a Egola, come aveva già fatto nel triennio 2014-2017 quando la squadra militava in Lega pro e andò a giocare al Mannucci di Pontedera, mentre la stagione ancora precedente si appoggiò al Masini di Santa Croce. 🔗 Leggi su Lanazione.it