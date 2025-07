Sofia e Claudia si salutano | Esperienza indimenticabile

Il mondo della ginnastica ritmica italiana si prepara a una nuova era. Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli, protagoniste di un’esperienza indimenticabile, si separano per intraprendere strade diverse. Dopo un intenso percorso condiviso, che ha lasciato un segno indelebile, è arrivato il momento di guardare avanti. La loro storia rimarrà sempre un capitolo speciale: ora, l’attenzione si sposta verso le nuove sfide che le attendono.

Ora è ufficiale: Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano e intraprendono nuovi percorsi professionali. La notizia circolava da qualche tempo, ma ora è arrivata la conferma: si conclude una collaborazione che ha segnato un capitolo fondamentale nella recente storia della ginnastica ritmica italiana. Il sodalizio tra la "formica atomica" e l’allenatrice fabrianese Mancinelli era nato nell’estate del 2023, dopo il trasferimento di Julieta Cantaluppi in Israele. In quel momento cruciale, fu proprio Mancinelli – figura esperta, preparata e sensibile – a raccogliere il testimone, assumendo la direzione tecnica in una fase complessa e carica di aspettative, culminata con lo storico bronzo olimpico di Parigi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sofia e Claudia si salutano: "Esperienza indimenticabile"

