Calciomercato Milan arriva Ricci | il programma per oggi e domani

Il calciomercato estivo si infiamma: il Milan accoglie con entusiasmo Samuele Ricci, talento del Torino pronto a dare nuova linfa al centrocampo rossonero. Oggi, il giocatore effettuerĂ le visite mediche, mentre domani si unirĂ ufficialmente al club. Una mossa strategica che potrebbe fare la differenza nella stagione alle porte. Ecco il programma dettagliato di questa intensa fase di trasferimenti.

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, passa al Milan in questa sessione estiva di calciomercato: domani visite mediche, lunedì al raduno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, arriva Ricci: il programma per oggi e domani

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato: per Ricci al Milan è fatta, l'Atletico Madrid insiste per Frattesi - Si apre ufficialmente il calcio mercato e il primo "colpo" di giornata lo mette a segno il Milan che ha trovato l'accordo con il Torino per il trasferimento di Samuele RICCI. Segnala ansa.it

Calciomercato Milan, arriva Ricci: una scommessa come Pirlo e Tonali - 'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, stia definendo l'acquisto di Samuele Ricci dal Torino. informazione.it scrive