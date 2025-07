Concerto in quota a Pianalunga | il 6 luglio la Banda Santa Cecilia celebra gli 80 anni del CAI Castellanza

indimenticabile, dove le note si fondono con il maestoso paesaggio alpino. Un’occasione unica per celebrare ottant’anni di passione e musica, rendendo questa giornata speciale un ricordo da custodire nel cuore.

Domenica 6 luglio 2025 la magia della musica incontra la maestosità delle Alpi: in occasione dell’ 80° anniversario del CAI Castellanza, il Corpo Musicale “Santa Cecilia” si esibirà in un suggestivo concerto in alta quota a Pianalunga, a 2.036 metri d’altitudine in Valsesia. Un evento straordinario, patrocinato dal CAI di Castellanza e sostenuto dalla BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, che unisce natura, cultura e tradizione in un’esperienza immersiva nel cuore delle montagne piemontesi. Concerto tra le vette: musica e paesaggi mozzafiato a Pianalunga. Il concerto a Pianalunga è la replica parziale dell’esibizione che la Banda ha tenuto lo scorso 28 giugno a Castellanza. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Concerto in quota a Pianalunga: il 6 luglio la Banda Santa Cecilia celebra gli 80 anni del CAI Castellanza

