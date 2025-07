Un equilibrio fragile quanto pesa essere campioni: dietro il glamour e il successo, i grandi atleti affrontano battaglie interiori che spesso passano inosservate. Anche i piĂą fortunati sentono il peso delle aspettative, della fatica mentale e dei momenti di crisi. Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Lucia Bronzetti ci ricordano che la gloria ha un prezzo, e che dietro ogni vittoria si nasconde una lotta personale da non sottovalutare.

Anche i ricchi soffrono. Essere giovani, belli e famosi non basta, se il numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner prende ogni momento utile per staccare e isolarsi tra famiglia e monti. Se Matteo Berrettini dopo la sconfitta di ieri a Wimbledon dice di essere "stanco di dover sempre rincorrere qualcosa, devo riflettere", facendo temere anche il ritiro. Se Lucia Bronzetti dopo la vittoria di ieri a Londra confessava: "Avevo anche pensato di smettere, avevo perso la felicitĂ nel giocare, nel fare questo sport che è la mia passione". Ora, preveniamo l’obiezione qualunquista in partenza: certo, un minatore del Sulcis fa una vita piĂą dura di un tennista del circuito professionistico mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net