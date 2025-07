Gli Stati Uniti non invieranno alcune armi promesse all’Ucraina

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a intensificarsi, con un attacco a sorpresa che colpisce Izhevsk, oltre mille chilometri dal fronte. Nel frattempo, gli Stati Uniti, in un gesto di cautela, hanno deciso di non inviare alcune armi promesse all’Ucraina, alimentando il dibattito internazionale sulla strategia e le prospettive di risoluzione del conflitto. Un episodio che sottolinea come la guerra rimanga un equilibrio instabile di mosse e contromosse.

Un attacco ucraino con droni ha colpito martedì la città russa di Izhevsk, a oltre mille chilometri dalla linea del fronte, provocando almeno tre morti e decine di feriti. Le autorità locali hanno confermato che i droni hanno colpito un’area industriale, senza precisarne la funzione, mentre fonti dei servizi ucraini hanno dichiarato che l’obiettivo era un impianto per la produzione di droni militari. L’attacco rappresenta una delle incursioni più profonde mai effettuate all’interno del territorio russo dall’inizio dell’invasione, nel febbraio 2022, e segnala un’evoluzione significativa della capacità offensiva di Kyjiv. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli Stati Uniti non invieranno alcune armi promesse all’Ucraina

