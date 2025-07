Trump dice che Israele ha accettato le condizioni per tregua a Gaza Ora tocca ad Hamas

Donald Trump afferma che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza, lasciando ora il passo ad Hamas. La notizia, condivisa su Truth, solleva interrogativi sulle prossime mosse e sui dettagli ancora sconosciuti dell’accordo. Mentre il mondo osserva con attenzione, resta da vedere come si svilupperanno i negoziati e quali saranno le implicazioni per la stabilità della regione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele ha accettato le condizioni necessarie per raggiungere una tregua di 60 giorni a Gaza. L'annuncio è stato dato con un post pubblicato sul social network Truth e non contiene nessun dettaglio sulle condizioni dell'accordo nĂ© su come potrebbero essere gestiti i negoziati tra Israele e Hamas. "I qatarioti e gli egiziani, che hanno lavorato molto duramente per aiutare a portare la pace, presenteranno questa proposta finale", ha detto il presidente. Che ha poi aggiunto: "Spero, per il bene del Medio Oriente, che Hamas accetti questo accordo, perchĂ© non andrĂ meglio — ANDRĂ€ SOLO PEGGIO". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump dice che Israele ha accettato le condizioni per tregua a Gaza. Ora tocca ad Hamas

