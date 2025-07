Postiglione musica e spiritualità per la festa patronale | tre vescovi e i Nomadi in concerto

Preparatevi a vivere un’esperienza unica nel cuore di Postiglione, dove la musica, la spiritualità e le tradizioni si intrecciano in un evento indimenticabile. Dal 27 al 31 luglio, il paese si anima con concerti, celebrazioni e momenti di riflessione, culminando con l’atteso concerto dei Nomadi e i tre vescovi. Un’occasione speciale per riscoprire il patrimonio culturale e spirituale di questa meravigliosa comunità.

Tempo di lettura: 3 minuti “Un viaggio alla riscoperta della fede, delle antiche tradizioni, del teatro, della natura e della grande musica italiana”. Annuncia così Don Martino De Pasquale, parroco della cittadina di Postiglione, nel salernitano, la festività in onore della Madonna del Carmelo, patrona della città alburnina e che vede l’intero paese in fermento per il grande evento che si svolgerà dal 27 al 31 luglio nel centro abitato di Postiglione alla presenza di ben tre vescovi italiani e del concerto di musica live con ingresso gratuito de i Nomadi. A dare il via alle celebrazioni organizzate dalla Parrocchia San Giorgio e San Nicola in collaborazione e con il patrocinio del Comune, il 27 luglio a partire dalle ore 21 lo spettacolo teatrale “Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Postiglione, musica e spiritualità per la festa patronale: tre vescovi e i Nomadi in concerto

