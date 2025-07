Australia serpente a bordo | volo ritardato di due ore

Un'incredibile scoperta ha causato un ritardo di due ore su un volo interno in Australia: un serpente verde di 60 centimetri è stato trovato nella stiva dell’aereo Virgin Australia, all’aeroporto di Melbourne. La presenza di questo innocuo ma sorprendente ospite ha sorpreso tutti i passeggeri e il personale, che ora si chiedono come sia finito a bordo. La vicenda ci ricorda quanto possa essere imprevedibile il viaggio…

Un volo interno australiano è stato ritardato di due ore dopo che un serpente è stato trovato nella stiva dell’aereo, hanno detto mercoledì i funzionari. Il serpente è stato trovato martedì mentre i passeggeri si imbarcavano sul volo Virgin Australia VA337 all’aeroporto di Melbourne diretti a Brisbane, secondo il cacciatore di serpenti Mark Pelley. Il serpente si è rivelato essere un innocuo serpente verde di 60 centimetri. Ma Pelley ha detto che pensava che potesse essere velenoso quando si è avvicinato nella stiva buia. La maggior parte dei serpenti più velenosi del mondo sono originari dell’Australia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Australia, serpente a bordo: volo ritardato di due ore

