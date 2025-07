Sentimental Value | il trailer ufficiale americano del film di Joachim Trier premiato a Cannes

Scopri il nuovissimo trailer di "Sentimental Value", il dramma familiare premiato a Cannes e diretto da Joachim Trier. Con Renate Reinsve, Stellan Skarsgård e Elle Fanning, questa pellicola promette emozioni intense e riflessioni profonde sulla complessità dei legami umani. Preparati a immergerti in una storia coinvolgente che ti lascerà senza fiato: il viaggio inizia ora.

Renate Reinsve e Stellan Skarsg√•rd, affiancati da Elle Fanning e altri attori, sono i protagonisti di questo bel dramma familiare che ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes di pochi mesi fa. Ecco trailer e trama di Sentimental Value, nuovo film di Joachim Trier. 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - Sentimental Value: il trailer ufficiale americano del film di Joachim Trier premiato a Cannes

Sentimental Value: la recensione del film di Joachim Trier in concorso al Festival di Cannes 2025 - "Sentimental Value," il nuovo film di Joachim Trier in concorso a Cannes 2025, esplora i legami familiari con intensità e sensibilità.

