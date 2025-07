L’avvocata Bongiorno | Ciro Grillo in lacrime? La sua una concezione della donna pari a zero

L’avvocata Bongiorno, con la sua visione limitata sulla donna, rischia di alimentare stereotipi dannosi. Ciro Grillo, in lacrime, si trova al centro di un caso complesso che coinvolge quattro amici accusati di stupro di gruppo, con richieste di nove anni di carcere. La legale e parlamentare che difende la ragazza denuncia come questa violenza nasca da una profonda discriminazione, evidenziando la necessità di un impegno più serio contro ogni forma di abuso.

Per i quattro amici accusati di stupro di gruppo chiesti nove anni di carcere. La legale nonchè parlamentare che assiste la ragazza che ha denunciato gli abusi: “Questa non è violenza di strada. Nasce da una discriminazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’avvocata Bongiorno: “Ciro Grillo in lacrime? La sua una concezione della donna pari a zero”

“La mia assistita per loro era una tr*ia perché aveva bevuto”, le accuse dell’avvocata Bongiorno nel processo Grillo - Nel processo a Ciro Grillo e amici, la vittima si trova a dover affrontare un sistema che minimizza e discrimina.

Nel processo a Ciro Grillo e ai suoi amici per stupro di gruppo, l’avvocata Bongiorno difende la vittima Sottoposta a 1675 domande, la ragazza ha sempre risposto con coerenza, denunciando il “totale disprezzo” per il consenso femminile Vai su Facebook

? Al processo che coinvolge Ciro Grillo e tre amici, il pm ha chiesto 9 anni. L'avvocata Bongiorno denuncia: “1.675 domande alla vittima. Il consenso delle donne considerato irrilevante”. #violenza #cirogrillo #cronaca Vai su X

