L'apertura di Wimbledon 2025 ha regalato emozioni da brivido, con eliminazioni sorprendenti e un match epico tra Alcaraz e Fognini. La passione per il tennis è alle stelle e l’ultimo episodio di TennisMania, condotto da Dario Puppo, ripercorre ogni momento clou di questa giornata memorabile. Se vuoi scoprire tutti i dettagli e le analisi più approfondite, resta con noi: il racconto continua!

L’edizione 2025 di Wimbledon si è aperta con una prima giornata di main draw più scoppiettante e intensa del previsto, con tante teste di serie eliminate ed un big match clamoroso sul Centre Court terminato con la vittoria in cinque set di Carlos Alcaraz su un Fabio Fognini in stato di grazia. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Ci sono state delle situazioni discutibili, perché questa storia del coprifuoco alle 23:00 dovrebbe essere approfondita e comunque bisognerebbe muoversi con intelligenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ambesi avverte: “Più passeranno i giorni e più l’erba favorirà Alcaraz”

