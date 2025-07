Mafia | Terra Madre – Tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo della saga

Preparati a immergerti nell’affascinante e complesso mondo della Mafia con il nuovo capitolo, Mafia: Terra Madre. Ambientato nella Sicilia dei primi del Novecento, questo prequel promette di svelare le origini della criminalità organizzata attraverso una narrazione coinvolgente, realistica e autentica. Annunciato da Hangar 13 e 2K Games, il gioco uscirà l’8 agosto e sarà disponibile su diverse piattaforme, portando ancora una volta i giocatori nel cuore di un’epoca affascinante e pericolosa.

Il nuovo capitolo della celebre saga di videogiochi Mafia, intitolato Mafia: Terra Madre (noto internazionalmente come Mafia: The Old Country), è stato annunciato da Hangar 13 e 2K Games. Ambientato nella Sicilia dei primi del Novecento, il gioco si presenta come un prequel che esplora le origini della criminalità organizzata, con un focus su narrativa, realismo e autenticità. Data di uscita e piattaforme. Mafia: Terra Madre uscirà l’8 agosto 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC tramite Steam. Il gioco sarà disponibile anche su GeForce NOW, il servizio di cloud gaming. È già possibile effettuare il pre-ordine, con due edizioni annunciate: la Standard Edition (prezzo di 49,99) e una versione deluxe, i cui dettagli non sono ancora stati completamente svelati. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com