guerra israele hamas trump annuncia la tregua di 60 giorni

In un contesto di conflitto incessante a Gaza, arriva una speranza di tregua: Donald Trump ha annunciato una proposta di cessate il fuoco di 60 giorni tra Israele e Hamas. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti, ma rappresenta un passo importante verso la pace in una regione segnata da anni di violenze. Ora, il mondo osserva con attenzione, sperando che questa opportunitĂ possa davvero segnare l'inizio di una nuova fase di dialogo e ricostruzione.

A Gaza il fuoco non si ferma, ma da Washington arriva una proposta che potrebbe cambiare qualcosa. Donald Trump ha annunciato un’ intesa provvisoria tra Israele e Hamas per una pausa nei combattimenti. “Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra”, ha scritto su Truth. L’ipotesi di fermare le armi è sostenuta fortemente anche da Qatar ed Egitto. La mossa arriva in un momento di altissima tensione: mentre a Gaza si continua a morire, i negoziati restano indiretti e incerti, e sullo sfondo si muove anche la partita con l’Iran. 🔗 Leggi su Quifinanza.it