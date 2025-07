Marie de France l’emancipazione femminile e la letteratura medievale

Nella rassegna di LetteralMente Donna di oggi, esploriamo l'incredibile storia di Marie de France, pioniera della letteratura medievale e simbolo di emancipazione femminile. Con le sue poesie e le sue "Fables", ha aperto la strada a una voce femminile forte e innovativa in un’epoca dominata dagli uomini. La sua eredità ci invita a riflettere sull’importanza della creatività femminile nel passato e nel presente, dimostrando che il talento non conosce confini di genere.

Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, una donna che ha dato un enorme contributo alla letteratura come prima poetessa medievale. Il suo nome è Marie de France e questa la sua storia. Marie de France, la leggenda di una poetessa. de France Marie, fonte dressparade.org “ Marie ai num, si sui de France ”, “ Il mio nome è Maria e sono di Francia”. Questo, come riportato da Solo libri è la firma contenuta al verso 4 delle “Fables” di una poetessa medievale che amava dire: “Mi firmerò perchĂ© io sia ricordata”. Da qui è derivato il nome, Marie de France, di una poetessa che ha saputo distinguersi alla corte anglonormanna di Enrico II in un periodo storico buio per le donne come il medioevo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it