Un weekend indimenticabile per il judo italiano! Al Campionato Nazionale Endas di Conegliano Veneto, il Budokan Institute ha conquistato tre medaglie straordinarie: argento per Carrara e Olivieri, bronzo per Zanna. Un successo che testimonia l'impegno e la passione dei nostri atleti, pronti a scrivere nuove pagine di gloria. La prestazione di Bologna si inserisce perfettamente in questa cornice di eccellenza, rafforzando la leadership del nostro club nel panorama nazionale.

Nel weekend appena trascorso si è svolto in terra trevigiana il Campionato Nazionale Endas di Judo. La cornice della kermesse era il Palastadio di Conegliano Veneto (Treviso), per un evento che ha visto l’organizzazione a cura dell’Ente di Promozione Sportiva e del locale Judo Club. Circa trecento gli atleti partecipanti tra cui era presente, da Bologna, una formazione di tre atleti del Budokan Institute, accompagnati e seguiti in gara da Ilenia Paoletti, già pluricampionessa Italiana, europea e mondiale master. Molto positiva la prova dei judoka bolognesi che si sono cimentati sia nella specialità lotta in piedi (tachi waza) che in quella di lotta al suolo (ne waza) centrando il podio in entrambi i casi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Al campionato nazionale di Conegliano Veneto, argenti per Carrara e Olivieri, bronzo per Zanna. Judo, tre medaglie per il Budokan

