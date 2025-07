Visite mediche David Juve | ecco quando è atteso al J Medical per i test fisici Gli ultimi aggiornamenti sul suo arrivo

L’attesa è finita: Jonathan David sta per fare il suo debutto con la Juventus. Dopo aver concluso le trattative e svincolato dal Lille, il giovane attaccante canadese è pronto a sostenere le visite mediche al J Medical, passo fondamentale prima di firmare il nuovo contratto. Questo momento segna un’importante svolta nel calciomercato della Juve, avvicinando la squadra a nuove sfide e successi. Restate con noi per tutti gli ultimi aggiornamenti!

Visite mediche David Juve: ecco quando è atteso al J Medical per i test di rito, propedeutici alla firma sul nuovo contratto con i bianconeri. Il calciomercato Juve entra nel vivo con l’arrivo di Jonathan David, giovane attaccante canadese che si è svincolato dal Lille al termine della stagione 20242025. Dopo aver raggiunto un accordo verbale con il club bianconero, David è atteso a Torino per le tradizionali visite mediche. Si tratta di un passo fondamentale per ufficializzare il suo trasferimento in bianconero. Nelle prossime ore, al massimo giorni, l’attaccante sbarcherà in Italia per i test fisici al J Medical. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Visite mediche David Juve: ecco quando è atteso al J Medical per i test fisici. Gli ultimi aggiornamenti sul suo arrivo

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - Clamoroso retroscena su Jonathan David, bomber del Lille, accostato alla Juventus. L'offerta dei bianconeri è stata giudicata non congrua, mentre Napoli e Inter monitorano con interesse la situazione.

