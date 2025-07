Giovane accoltellato a Napoli muore in ospedale | indagini in corso

Una tragica notte a Napoli: un giovane di 27 anni perde la vita dopo un’aggressione selvaggia avvenuta in via Alessandro Poerio. Le indagini dei carabinieri sono in corso, ma il dolore e la paura si diffondono tra i residenti. Un altro frammento di violenza scuote la città, lasciando aperti numerosi interrogativi sulla sicurezza e sulla convivenza civile. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa triste vicenda.

NAPOLI, 02 LUGLIO – Un giovane di 27 anni, di origini marocchine, è morto questa notte all’Ospedale del Mare a seguito di una profonda ferita da arma da taglio al torace. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo sarebbe stato aggredito da sconosciuti in via Alessandro Poerio, a ridosso di Porta Capuana. Dopo l’allarme lanciato al 112, il giovane è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso, dove però i medici non hanno potuto salvarlo. Sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile di Napoli e gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo, che hanno effettuato i rilievi. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Giovane accoltellato a Napoli muore in ospedale: indagini in corso

In questa notizia si parla di: giovane - accoltellato - napoli - muore

Milano, giovane accoltellato ad Abbiategrasso: gravissimo in ospedale - Un tragico episodio di violenza ha scosso Abbiategrasso, nel Milanese, dove un 21enne di origine egiziana è stato accoltellato nella notte.

Giovane di 18 anni accoltellato in spiaggia a #Varcaturo: è morto in ospedale. Il racconto di una testimone #napoli #ilmattino #spiaggia #estate #accoltellato Vai su Facebook

Translate postGiugliano, muore 18enne accoltellato in spiaggia a Varcaturo. Borrelli (AVS): “Piangiamo ennesima giovane vittima di una violenza cieca e incomprensibile” Vai su X

Caserta, morto il giovane accoltellato in spiaggia dopo una lite. Un fermo per omicidio; Varcaturo (Napoli), 18enne accoltellato in spiaggia muore poco dopo in ospedale: fermato un giovane; Varcaturo, ragazzo accoltellato in spiaggia: è morto in ospedale, fermato un 19enne.

Accoltellato in via Poerio a Napoli, 27enne muore in ospedale - Secondo una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri, allertati dal 112, l’uomo sarebbe stato ferito da alcuni sconosciuti con un’arma da taglio in via Alessandro Poerio, a due passi da Porta Capuana ... Come scrive rainews.it

Napoli, accoltellato al torace a pochi passi da Porta Capuana: muore un 27enne - Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato ferito da alcuni sconosciuti con un'arma da taglio in via Alessandro Poerio ... Scrive rainews.it