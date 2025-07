Giugliano Pistola nascosta in bagno e droga in casa | arrestato 26enne

Una scoperta choc a Giugliano: i carabinieri hanno trovato una pistola Beretta calibro 22 con il colpo in canna e sei proiettili nel serbatoio, insieme a droga nascosta tra le pareti di una casa a Licola. La perquisizione ha portato all’arresto di un 26enne, che ora si trova dietro le sbarre. La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza e del contrasto alla criminalità .

L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano. Pistola nascosta in bagno e droga in casa: arrestato 26enne

