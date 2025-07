Piedi perfetti d’estate | guida alla cura completa

Una pedicure completa, con esfoliazione per rimuovere le cellule morte e idratazione profonda con creme nutrienti. Così, i tuoi piedi resteranno morbidi, forti e pronti a sfoggiare la loro bellezza sotto il sole!

Durante l’estate, i piedi sono più esposti a caldo, sabbia, scarpe aperte e lunghe camminate. Per mantenerli sani e curati, è utile adottare una routine mirata che combini igiene, idratazione e protezione. Il primo passo è la detersione quotidiana con un sapone delicato, seguita da un’asciugatura accurata, in particolare tra le dita, per prevenire funghi e irritazioni. Una volta a settimana è consigliabile effettuare una pedicure completa: con pediluvio, ovvero ammollo in acqua tiepida con bicarbonato o sali, rimozione delle cellule morte con una pietra pomice o scrub esfoliante, taglio e limatura delle unghie. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Piedi perfetti d’estate: guida alla cura completa

In questa notizia si parla di: piedi - estate - completa - perfetti

Questa estate i tuoi piedi vorranno indossare solo Lulu, il sandalo infradito in versione shimmer ora in offerta - Questa estate, scegli la combinazione perfetta di comfort e stile con i sandali infradito Lulu di Fitflop, disponibili ora in versione shimmer e in offerta.

L’estate è iniziata e il tuo outfit parte… dai piedi! Che tu sia team flat o tacco comodo, qui trovi modelli selezionati con cura, perfetti per completare ogni look con stile — e senza spendere una fortuna. Vieni a provare le nuove collezioni: qualità , design e prez Vai su Facebook

Hot pink nails Estate 2025: l'ossessione rosa shocking per manicure e pedicure; Pedicure sposa estate 2025: le idee più eleganti per chi indossa i sandali nel giorno del sì; Pedicure e smalto piedi: le tendenze colore per l’estate 2024.

Piedi perfetti d’estate: guida alla cura completa - In l’estate, i piedi sono più esposti a caldo, sabbia e lunghe camminate. amica.it scrive

Piedi perfetti da sfoggiare in 30 minuti: come preparare i piedi all’estate e smalto da copiare alle VIP - Proiezioni di Borsa - Piedi perfetti da sfoggiare in 30 minuti: come preparare i piedi all’estate e smalto da copiare alle VIP. Come scrive proiezionidiborsa.it