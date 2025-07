Mia figlia ha due anni ed ha molti peli | è normale?

Capire se la crescita di peli in una bambina di due anni sia normale può essere fonte di preoccupazione. La presenza di una peluria diffusa sin dalla nascita, che si intensifica con il tempo, può dipendere da diversi fattori. È importante valutare se ci siano altri segni associati o variazioni ormonali. In molti casi, questa condizione è innocua, ma un consulto medico può fornire tranquillità e indicazioni precise. Vediamo insieme quando è opportuno approfondire.

Salve dottore, le scrivo perché la mia bimba di due anni ha molta peluria. Ce l'ha dalla nascita, ma pensavo che crescendo tendesse a cadere. Ce l'ha sulla schiena, sulla fronte, ma anche su gambe e braccia. Prima o poi cadrà da sola o è il caso di farle fare degli esami ormonali? Grazie per la risposta.

