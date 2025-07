Giuseppe Conte smentito in diretta | figuraccia in tv

In un momento di grande tensione, Giuseppe Conte si è trovato protagonista di una figuraccia in diretta TV, smentito su questioni cruciali. Il Superbonus 110%, promosso dal suo governo, si sta rivelando un vero disastro economico per l’Italia, con costi enormi e ripercussioni sulla finanza pubblica. Invece di stimolare crescita, questa misura ha alimentato debito e difficoltà, lasciando il Paese a fare i conti con le conseguenze di decisioni potenzialmente compromettenti.

Il Superbonus 110%, introdotto dal governo Conte e dal Movimento 5 Stelle per rilanciare l'economia post-Covid, si è rivelato un disastro per le finanze pubbliche italiane. Secondo la Corte dei Conti, i costi ammontano a 126,3 miliardi di euro per i lavori conclusi, con proiezioni fino a 150 miliardi. La misura ha aggravato il debito pubblico (135,3% del PIL), costringendo a tagli, nuove tasse e misure restrittive. Invece di stimolare crescita, ha generato una bolla edilizia, favorendo soprattutto proprietari di ville e immobili di pregio, inclusi cinque castelli, a scapito dei meno abbienti.

A due anni dall'alluvione l'ex premier Giuseppe Conte torna nel Ravennate - A due anni dall'alluvione, l'ex premier Giuseppe Conte torna nel ravennate. Giovedì 15 maggio 2025, il Presidente del MoVimento 5 Stelle visiterà Faenza e Ravenna, per incontrare cittadini e attivisti, sostenendo la lista del suo partito in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio.

