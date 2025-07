L’Unahotels si separa da Grant e Fainke

L'addio tra l8217unahotels, Sasha Grant ed Elhadji Fainke segna un nuovo capitolo per la Pallacanestro Reggiana. Mentre il futuro di Grant si apre a nuove sfide, il percorso di Fainke sembra aver raggiunto un punto di svolta, lasciando spazio a riflessioni sul suo potenziale e sulle prospettive future. Un momento di cambiamento che invita a considerare le direzioni che prenderanno questi talenti e l'impatto sulla squadra.

Era nell'aria, ma adesso è anche ufficiale: le strade di Sasha Grant ed Elhadji Fainke si separano da quelle della Pallacanestro Reggiana. Il club ha infatti esercitato l'opzione di uscita prevista nei rispettivi contratti. Se l'addio del lungo classe 2005 non genera alcun tipo di rimpianto, un discorso diverso va fatto per l'ala italiana che nell'ultimo anno non ha mostrato i progressi sperati e che si erano intravisti nella sua prima stagione in biancorosso. Il classe 2002 non è infatti riuscito ad esprimere il proprio potenziale che – soprattutto per quel che riguarda la fase difensiva – è senza dubbio di primo livello.

