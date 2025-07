Aò botteghino Cinquanta volte Sauro Piccioni da Magione È ancora lui il primo abbonato della stagione

Cinquanta volte Sauro. Anche quest’anno, la prima persona davanti alla biglietteria pronta per sottoscrivere l’abbonamento, il 50esimo per la precisione, è stato lui: Sauro Piccioni, pensionato di Magione, classe 1959. "Finché posso voglio continuare con questo piccolo record", afferma soddisfatto stringendo in mano l’abbonamento in tribuna laterale. "In tutte le categorie in cui ha giocato il Perugia sono stato sempre il primo a fare l’abbonamento. La passione per il Grifo va oltre ogni cosa". Sauro, ora in pensione, ricorda i tempi in cui faceva il parrucchiere e da lui andavano anche giocatori e tecnici del Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aò botteghino. Cinquanta volte Sauro Piccioni da Magione. È ancora lui il primo abbonato della stagione

Sauro Piccioni chiude la barberia dopo 50 anni - la Nazione - "Avevo undici anni e frequentavo la prima media quando, mentre stavo facendo i capelli, Domenico Materia, che aveva allora la ... Riporta lanazione.it