Lesioni gravissime in quel punto Orrore in Italia neonato in ospedale | la scoperta dei medici è spaventosa

Una vicenda drammatica scuote l'Italia: un bambino di soli quattro mesi è stato ricoverato in codice rosso dopo aver riportato gravi ferite alla testa. Le sue condizioni sono considerate critiche dai medici che lo hanno preso in carico in un grande ospedale pubblico del Sud. Sulle circostanze che hanno portato al ferimento del neonato è calato un fitto riserbo investigativo. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe arrivato in ospedale con segni evidenti di lesioni craniche, tanto gravi da richiedere il trasferimento immediato in una struttura pediatrica più attrezzata. Gli specialisti stanno monitorando costantemente la sua situazione, nella speranza che il quadro clinico possa stabilizzarsi.