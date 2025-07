Un morto e due feriti nell’incidente fra un’auto e uno scooter a Livorno

Una tragica mattina a Livorno segnata da un incidente che ha strappato la vita a un motociclista e lasciato altri due feriti. La collisione tra un'auto e uno scooter in via Leonardo Da Vinci ha sconvolto la comunità , evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza sulle strade. Le autorità sono al lavoro per fare luce su quanto accaduto, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali. Restate con noi per le ultime notizie.

LIVORNO – Mattina di sangue a Livorno per un incidente mortale che si è verificato in via Leonardo Da Vinci. Lo scontro violento fra u n’auto e uno scooter è stato fatale al conducente dello scooter. Gravi anche le condizioni del passeggero dell’auto coinvolta nel sinistro, trasportato in ospedale in codice rosso, codice giallo invece per il conducente dell’automobile. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

