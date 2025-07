Traffico Roma del 02-07-2025 ore 08 | 30

Buongiorno da Luceverde Roma! Questa mattina, alle 8:30 del 2 luglio 2025, la viabilità si presenta congestionata sulle principali vie di accesso al centro città. Rallentamenti e code sono segnalati sull'Aurelia tra Castel di Guido e Casal Lumbroso, causati da lavori in corso e riduzioni di carreggiata. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale e consigli su come evitare i disagi. La vostra sicurezza e rapidità di spostamento sono la nostra priorità!

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione per trovare questo primo appuntamento della giornata un'informazione sulla viabilità traffico dalle ore abbiamo a rallentamenti e code su tutte le principali vie di accesso al centro città eventi legati naturalmente ogni spostamenti del mattino ci sono disagi sull'Aurelia dove sono registrati incolonnamenti a partire da Castel di Guido a Casal Lumbroso in direzione del centro la causa una riduzione della sede stradale qualche problema sulla Cassia a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via Riccardo Moretti incidente che sta provocando incolonnamenti Ci troviamo tra la Storta la Giustiniana altro incidente segnalato dalla polizia locale in viale delle Terme di Caracalla in corrispondenza di Piazza di Porta Capena raccomandiamo le dovute attenzioni sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a parte dalla Cassia fino all' Aurelia e nelle se te lo porto dalla Casilina all'uscita per la via Tiburtina per quanto riguarda la carreggiata interna abbiamo incolonnamenti dalla Casilina la via Ardeatina ripercussioni sulla di con le code registrate a partire da Torrenova sul tratto Urbano della Roma L'Aquila code da Settecamini alla tangenziale nel quadrante Sud sulla Pontina incolonnamenti a partire da Pomezia fino a Spinaceto questa sera all'Olimpico l'atteso concerto di Marco Mengoni previste nell'area del Foro Italico le consuete modifiche alla viabilità che coinvolgeranno anche alcune zone del Lungotevere provvedimenti scatteranno nel pomeriggio ricordiamo che lo stadio è raggiungibile in modo sostenibile utilizzando le 19 linee del trasporto pubblico che convergono nella zona da tutta la città la Camilluccia infine da segnalare la chiusura per urgenti lavori di via Trionfale tra via Mario Fani e via Luigi Morandi verso il centro via Trionfale chiusa anche tra via Mario Fani via Stresa in direzione del raccordo anulare inevitabili le ripercussioni Deviazioni di conseguenza anche per le linee bus 911 e913 tutti i dettagli di questo altre notizie sul sito verde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-07-2025 ore 08:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma - causa - incidente

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Incidente a causa della pioggia (improvvisa): un trattore e due auto finiscono fuori strada. Traffico in tilt e code Vai su Facebook

TraffiCo Vai su X

Incidente sul Grande Raccordo Anulare a Roma, tir si ribalta e perde il carico: chilometri di coda; Traffico in tilt a Roma. Giovedì da incubo: città paralizzata da pioggia, lavori e incidenti; Gravissimo incidente sul Gra di Roma, traffico bloccato al nomentano.

Roma, incidente mortale su via Salaria: vittima un centauro di 43 anni - Grave incidente stradale questo pomeriggio, venerdì 28 giugno, in via Salaria, a Roma: un uomo di 43 anni è morto. Come scrive msn.com

Grave incidente sulla A1 in direzione Roma Sud, morti marito e moglie e figli gravissimi: schianto tra 4 mezzi - Drammatico incidente a Roma Sud, sull'autostrada A1: morti marito e moglie, gravi i loro due figli trasportati in ospedale dall'eliambulanza ... Riporta virgilio.it