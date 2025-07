Due squadre due trofei due volte mandato via E Calabria adesso è free agent

Due squadre, due trofei, e ora Calabria torna in scena come free agent dopo aver lasciato il Bologna, che lo aveva prelevato dal Milan a gennaio. La sua carriera è ricca di emozioni e sorprese: con un futuro ancora tutto da scrivere, i riflettori potrebbero presto puntare su Pioli. Resta da scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa giovane stella del calcio italiano.

Il Bologna. che lo aveva prelevato a gennaio dal Milan, ha ufficializzato la separazione dal difensore, in scadenza di contratto. Nel futuro potrebbe esserci Pioli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Due squadre, due trofei, due volte mandato via. E Calabria adesso è free agent

