Caldo Acquaroli | Nelle Marche al lavoro per tutelare lavoratori

Si terrà giovedì a Palazzo Raffaello, sede della Regione Marche, un incontro con le associazioni sindacali, di categoria e datoriali, per concertare il provvedimento contro lo stress termico a tutela dei lavoratori che in questi giorni di caldo estremo devono svolgere attività lavorativa. A comunicarlo il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e l'assessore al lavoro, Stefano Aguzzi. "Siamo al lavoro per replicare il provvedimento per tutelare i lavoratori, in particolare quelli che svolgono la loro attività all'aperto, e principalmente nelle ore più calde, come era già avvenuto lo scorso anno per scongiurare che le alte temperature possano mettere a rischio la loro incolumità.