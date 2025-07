L’AMICHEVOLE Test a Dimaro col Napoli di Conte Presto l’annuncio

L’attesa si fa sempre più entusiasmante per i tifosi del Napoli: a Dimaro, potrebbe presto arrivare un’amichevole di prestigio contro l’Arezzo, avversario di spessore e simbolo di una sfida che promette spettacolo. La trattativa tra le due società è in corso e, se confermata, sarà un’ottima occasione per vedere gli azzurri di Conte in azione prima dell’inizio ufficiale della stagione. La data e i dettagli sono ancora top secret, ma il clamore cresce.

Napoli-Arezzo a Dimaro. Molto più di un’ipotesi. Dovrebbero essere gli amaranto gli avversari degli azzurri campioni d’Italia nella prima uscita stagionale. Le due società ne stanno parlando e su molti siti e testate partenopee si dà già per certa l’amichevole. Di ufficiale ancora non c’è niente e quindi il condizionale, al momento, è d’obbligo, ma è molto probabile. In attesa della data, il luogo dovrebbe essere la sede del ritiro della squadra di Conte non troppo distante da Storo, dove la squadra di Bucchi si allenerà a partire dal 13 luglio. Non a caso l’Arezzo ha scelto di spostarsi in Trentino per il pre-campionato proprio per avere anche la possibilità di effettuare amichevoli di lusso contro formazioni di serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’AMICHEVOLE. Test a Dimaro col Napoli di Conte. Presto l’annuncio

