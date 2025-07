Italia nella morsa del caldo | Le previsioni Meteo per i prossimi giorni

L’Italia si trova di nuovo nella morsa del caldo africano, con temperature roventi e sole intenso che investono da Nord a Sud. L’anticiclone torna a dominare il nostro clima, portando giornate afose e punte di oltre 38°C nel Centro-Sud. Preparatevi a vivere un’estate tra relax e attenzione, perché nei prossimi giorni il caldo si farà sentire ancora di più. Ecco cosa ci attende…

L'anticiclone africano torna a dominare la scena meteorologica italiana, portando con sé temperature elevate e giornate soleggiate da Nord a Sud. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Caldo intenso al Centro-Sud Le regioni del Centro e del Sud Italia saranno le più colpite dall'ondata di calore, con punte che potranno superare i 38°C nelle zone interne di Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Le coste, pur meno torride, saranno comunque interessate da alte temperature e umidità elevata, con conseguente disagio fisico. Nord: bel tempo ma attenzione ai temporali pomeridiani Anche il Nord godrà di giornate soleggiate e calde, ma con instabilità in agguato soprattutto sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale.

