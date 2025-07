Bimbo di 4 mesi ricoverato d'urgenza a Catania | Ferite alla testa dopo lite in famiglia Indagini in corso

Un doloroso episodio scuote la comunità di Floridia: un neonato di appena 4 mesi si trova ora in ospedale con gravi ferite alla testa, dopo una lite familiare. Mentre le indagini sono in corso, la domanda che tutti si pongono è quale sia la verità dietro a questa drammatica vicenda. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi e le voci che circolano.

Un bambino di 4 mesi di Floridia, nel Siracusano, è stato ricoverato con gravi lesioni alla testa in un ospedale di Catania, dove è stato trasferito dopo essere stato visitato al Pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa. Sul caso sta indagando la Procura che ha deciso di aprire un'inchiesta. Il piccolo sarebbe rimasto ferito durante una lite in famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

