Pronostico Fonseca-Brooksby | il brasiliano vince la maratona

Quando si comincia bene si è già sulla buona strada per il successo, e questa sfida tra Fonseca e Brooksby promette scintille. Con il brasiliano che ha dimostrato grande solidità nel primo turno, l’attesa cresce: sarà lui a conquistare il secondo round di Wimbledon? Scopriamo statistiche, orario, dove vedere la partita e il nostro pronostico, perché questa volta… il brasiliano potrebbe portarsi a casa la vittoria.

Fonseca-Brooksby è una partita valida per il secondo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Non si sono mai affrontati questi due tennisti in carriera: il brasiliano Fonseca affronta l'americano Brooksby per la prima volta. Debutto eccellente per il verdeoro nel primo turno di questo torneo: tre a zero contro Fearneley in un match che praticamente non ha mai avuto nessuna storia. Insomma, quando si comincia bene si è sempre a metà dell'opera. (Lapresse) – Ilveggente.it Molto più semplice invece il debutto dell'americano che, come era ampiamente pronosticabile, ha avuto la meglio contro l'olandese Griekspoor: solamente all'inizio del secondo set ha avuto qualche difficoltà, poi ha resistito, ha rimontato, e ha chiuso relativamente presto il match.