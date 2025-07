Incidente alla torre Generali in Citylife la Procura di Milano indaga per crollo colposo

Un incidente alla Torre Generali di CityLife scuote Milano: la procura ha aperto un'inchiesta per crollo colposo, con la relazione dei vigili del fuoco che analizza video e foto. L’attenzione si concentra sul funzionamento dei sensori di sicurezza, fondamentale per chiarire le cause di questa preoccupante vicenda. La città resta in apprensione, mentre le indagini proseguono per garantire trasparenza e sicurezza.

Arrivata sul tavolo degli inquirenti la relazione dei vigili del fuoco, corredata di video e foto. Faro sul corretto funzionamento dei sensori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incidente alla torre Generali in Citylife, la Procura di Milano indaga per crollo colposo

In questa notizia si parla di: incidente - torre - generali - citylife

Auto finisce fuori strada e si ribalta: incidente nella notte tra Torre a Mare e Mola - Nella notte tra Torre a Mare e Mola, un grave incidente ha sconvolto la tranquilla serata di giovedì 15 maggio.

(? Andrea Cherchi e Anna Gandolfi) L'insegna della Torre Hadid con il logo Generali ha ceduto all'alba di lunedì 30 giugno. L'allarme è scattato a Citylife, la prima chiamata ai vigili del fuoco è delle 6.37, con immediato dispiegamento di forze. L'intervento di Vai su Facebook

Milano, a #Citylife collassa l'enorme insegna di #Generali sulla Torre Hadid, zona evacuata Vai su X

Incidente alla torre Generali in Citylife, la Procura di Milano indaga per crollo colposo; Crolla la scritta Generali a Citylife: rischia di cadere nel vuoto da 190 metri; Crolla a Milano l'insegna Generali sulla Torre Hadid: Messa in sicurezza totale.

Citylife, sequestrato il tetto della Torre Hadid dopo il crollo dell’insegna Generali. Riapre il metrò ma restano i dubbi - La procura di Milano ha disposto il sequestro dell’area del tetto della Torre Hadid , dove all’alba del 30 giugno una delle due insegne della compagnia Generali, poste a 192 metri d’altezza, ha ceduto ... informazione.it scrive

Crollo dell’insegna Generali. Tetto della torre sequestrato. Droni a caccia di indizi - Foto e video nella relazione dei vigili del fuoco, Inchiesta della procura. Da quotidiano.net