Il caldo oggi la situazione nelle città italiane tra bollini rossi blackout e pronto soccorso in tilt

L’Italia si trova a fronteggiare un’ondata di caldo record, con temperature che sfiorano i 40°C e 18 città segnalate con il bollino rosso. La vivace stagione estiva sta mettendo a dura prova infrastrutture e servizi sanitari, tra blackout e pronto soccorso sovraccarico, spesso per “ricoveri sociali”. È fondamentale seguire le raccomandazioni delle autorità per proteggere sé stessi e i più vulnerabili. Continua a leggere per scoprire come affrontare al meglio questa emergenza.

L’Italia è stretta da un’ondata di caldo con punte di 40°C e 18 città da bollino rosso. Aumentano blackout e accessi al pronto soccorso, anche per “ricoveri sociali”. Il Ministero della Salute invita a seguire le misure anti-caldo e proteggere i più fragili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caldo - città - blackout - pronto

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

L’Italia e il grande #caldo: blackout e disagi da nord a sud. E arriva il protocollo nazionale per tutelare i lavoratori da questa emergenza. #Tg1... Vai su Facebook

Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 18 città. Blackout a Firenze e Bergamo; Morti, frane e blackout. Italia stremata dal caldo, oggi 18 le città in rosso; Il caldo oggi, la situazione nelle città italiane tra bollini rossi, blackout e pronto soccorso in tilt.