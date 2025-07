Il Mapei Stadium si rifà il look Pronto un manto erboso al naturale

Il Mapei Stadium si prepara a tornare protagonista con un look rinnovato e un manto erboso naturale di ultima generazione, simbolo del nuovo entusiasmo del Sassuolo che, dopo aver conquistato la massima serie, si appresta a scrivere un'altra pagina importante. Realizzato da Paradello, eccellenza italiana nel settore, questo prato garantisce prestazioni superiori e sostenibilità. Un’ulteriore testimonianza di come lo sport italiano si rinnova, puntando sempre più sulla qualità e l’innovazione.

Un prato nuovo per il ‘nuovo’ Sassuolo che si riaffaccia alla massima serie dopo aver vinto il campionato cadetto. Il Mapei Stadium-Città del Tricolore, che la prossima stagione ospiterà anche le gare della Reggiana, all’inizio di questa estate si rifà il look, dotandosi di un nuovo manto erboso interamente naturale, realizzato da Paradello, azienda italiana leader nel settore dei tappeti erbosi naturali e di impianti sportivi, con la varietà di gramigna NorthBridge, la stessa che sarà utilizzata anche per alcuni campi dei prossimi Mondiali di calcio del 2026 in Nord America. La scelta rappresenta una svolta significativa, e sostituisce la miscela ‘ibrida’ con un prato che sarà quindi al 100% naturale, selezionato dopo un attento studio delle migliori soluzioni agronomiche disponibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Mapei Stadium si rifà il look. Pronto un manto erboso al naturale

Il Mapei Stadium - Città del Tricolore si rifà il look in vista della prossima stagione sportiva. L'impianto si è dotato di un nuovo manto erboso interamente naturale, realizzato da Paradello, azienda italiana leader nel settore dei tappeti erbosi naturali e di impia

