L’ipoplasia nasale può essere un sintomo della sindrome di Down?

Comprendo le tue preoccupazioni, ed è normale sentirsi un po' ansiosi in questa fase. La lieve ipoplasia nasale può essere un segnale di alcune condizioni genetiche, come la sindrome di Down, ma è importante considerare che questa caratteristica da sola non è diagnosi definitiva. Ti consiglio di parlare con il tuo medico genetista, che potrà valutare insieme a te i prossimi passi più appropriati e rassicuranti per la tua salute e quella del bambino.

Salve dottore. Ho 25 anni e sono alla mia prima gravidanza. Mio marito ha un fratello con sindrome di Down e questo mi ha spinto a fare il Bitest (che è risultato negativo) e anche la translucenza nucale, dove tutto era nella norma. Durante la morfologica mi hanno però evidenziato che il bambino ha una lieve ipoplasia nasale, però gli altri parametri sono nella norma. Non voglio fare l'amniocentesi per paura di un aborto spontaneo (sono alla settimana 23), quindi volevo sapere se un piccolo problema al naso essere indice di sindrome di Down. Grazie mille per la risposta

