Napoli 27enne accoltellato al torace vicino Porta Capuana | morto in ospedale

Una notte drammatica a Napoli: un giovane di 27 anni, di origini marocchine, perde la vita dopo essere stato accoltellato vicino a Porta Capuana. Le indagini dei carabinieri cercano di fare luce su un episodio ancora oscuro, mentre la comunitĂ si stringe intorno alla tragica perdita. Un grave episodio che scuote la cittĂ e invita a riflettere sulla sicurezza nelle strade napoletane.

Nella notte tra martedì e mercoledì, un 27enne è morto in ospedale a Napoli per una profonda ferita al torace. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, l’uomo, di origini marocchine, è stato ferito da alcuni sconosciuti con un’arma da taglio in via Alessandro Poerio, a due passi da Porta Capuana. Il 27enne è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ ospedale del Mare, dove è morto per la ferita riportata. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile di Napoli e la Sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo ha effettuato dei rilievi. Il Nucleo operativo Napoli Stella indaga sulla dinamica e la salma è stata sequestrata e portata al II Policlinico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, 27enne accoltellato al torace vicino Porta Capuana: morto in ospedale

