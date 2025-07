Presi l’ex Vis Pierpaoli e Sartori. Fano scatenato.

Fano Calcio si prepara a fare un grande salto di qualità sul mercato, con trattative in fase avanzata e profili di alto livello pronti a unirsi alla rosa. Il direttore sportivo Roberto Canestrari sta lavorando intensamente per portare a termine gli accordi, tra cui l’entusiasmante arrivo di Giacomo Pierpaoli, talento classe 2002. La squadra si sta rafforzando, e il futuro si preannuncia ricco di sorprese e ambizioni.

Fano Calcio scatenato sul mercato. Le trattative condotte dal direttore sportivo Roberto Canestrari stanno in questi giorni per essere tradotte in accordi ufficiali da parte del presidente Mei e del vicepresidente Biagiotti. Così ieri alla corte di mister Mirco Omiccioli si sono aggiunti altri due profili che per la Promozione sono un lusso. Il primo è centrocampista Giacomo Pierpaoli (foto), classe 2002, le ultime due stagioni trascorse a Urbino in Eccellenza. Pesarese di nascita, cresciuto nelle giovanili della Vis, con cui ha debuttato in serie C nell'ultima gara del campionato 202021 (Vis-Sudtirol 1-3), ha poi collezionato 18 presente in Serie D con la Vastese (13) nella stagione 202122 e il Fasano (4) nel torneo 202223 prima di approdare all'Urbino.