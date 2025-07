Al Castello Biondi Morra le emozioni prendono vita con l’arte di SereNArt

Al Castello Biondi Morra, le emozioni prendono vita grazie all’arte di Serenart. Domenica 6 luglio si inaugura “Nemo Propheta In Patria”, la mostra di pittura della giovane artista irpina Serena D’Onofrio, che trasforma le sue opere in un viaggio emozionale tra colori e sentimenti. La suggestiva cornice del castello rende questa esposizione un evento da non perdere, un’occasione per scoprire come l’arte possa parlare direttamente al cuore.

Tempo di lettura: 3 minuti Si inaugura domenica 6 luglio "Nemo Propheta In Patria" la mostra di pittura di SereNArt, pseudonimo di Serena D'Onofrio, giovane artista irpina, nella suggestiva cornice del castello dei Principi Biondi Morra di Morra De Sanctis. Serena D'Onofrio Serena, originaria di Cervinara, mostra inclinazione per l'arte fin da bambina e, crescendo, decide di trasformarla in un vero e proprio lavoro. Da quasi 10 anni realizza lavori su commissione in tutta Italia ed espone in importanti capoluoghi nazionali: Matera, Bologna, Napoli, Salerno, Firenze, Messina, Venezia ne sono solo alcuni.

