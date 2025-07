Eventi estremi Italia dopo il caldo arrivano grandine e temporali | allarme in queste città

Dopo settimane di caldo estremo, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova minaccia: temporali intensi, grandinate e raffiche di vento che colpiranno soprattutto il Nord, da Milano a Torino e Bologna. Questo improvviso cambiamento climatico porta con sé un’emergenza meteo che potrebbe causare disagi e danni. Restate aggiornati e preparatevi ad affrontare questa ondata di maltempo, poiché le prossime ore saranno decisive.

Temporali, raffiche di vento e grandinate in arrivo sull'Italia: il maltempo si prepara a colpire il Nord a partire da venerdì, per poi estendersi al Centro nel fine settimana. Le città maggiormente interessate saranno Milano, Torino e Bologna, con fenomeni che si intensificheranno progressivamente fino a lunedì. L'ondata di caldo estremo che ha investito il Paese negli ultimi giorni sta per essere interrotta da una corrente d'aria fredda artica, che porterà un generale calo delle temperature tra i 6 e gli 8 gradi. Un sollievo temporaneo, accompagnato però da condizioni atmosferiche potenzialmente pericolose.